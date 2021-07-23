Hatay'da seralara yakın alanda yangın
Hatay'da seralara yakın alanda yangın Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da seralara yakın alanda yangın
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan kepçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş