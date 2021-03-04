Hatay'da sentetik uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
04.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:26
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sentetik uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sentetik uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sentetik uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerinde iki eve operasyon düzenledi.
Adreslerde, poşet ve kağıtlara sarılı 370,75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli