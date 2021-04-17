Hatay'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Araçta 114,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, sürücüyü gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli