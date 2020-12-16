Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
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Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:56
Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın torpidosunda 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki zanlılar U.Y. ve F.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:59:18. #1.15#
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