Hatay'da şehit ailelerine fide dağıtıldı Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Balkonda Umut Yeşeriyor Projesi" kapsamında şehit ailelerine fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Balkonda Umut Yeşeriyor Projesi" kapsamında şehit ailelerine fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara fide dağıtıldığı belirtildi.

Bu kapsamda şehit ailelerinin de unutulmadığı kaydedilen açıklamada, dağıtılan fidelerle vatandaşların evde, vakitlerini daha güzel geçirmelerinin sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA