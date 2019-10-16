Hatay'da sazlık yangını
Hatay'da sazlık yangını 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da sazlık yangını
7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.
(ALC-ADN-Y)