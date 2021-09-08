Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
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Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde seralara yakın alanda çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan seralara yakın yerde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 5 itfaiye 1 kepçe sevk edildi. Yangın serelara yaklaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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