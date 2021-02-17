Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını
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Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını

17.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:53
Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını

HATAY'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde kumaş ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde kumaş ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Merkez Antakya ilçesinde, sanayi sitesindeki bir kauçuk ve kumaş fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki mobilya atölyesine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.


Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını
Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını
Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını
Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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