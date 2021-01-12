Saksıya uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
12.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:57
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, saksıya uyuşturucu gizlediği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, saksıya uyuşturucu gizlediği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Barbaros Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Saksıya gizlenmiş 196 uyuşturucu hap ve 83 gram esrar bulunan evde, tabanca da ele geçirildi.
Adresteki şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı