Hatay'da saksıda kenevir ele geçirildi
Hatay'ın merkez antakya ilçesinde bir evin balkonunda saksılar içerisinde 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın merkez antakya ilçesinde bir evin balkonunda saksılar içerisinde 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Antakya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin balkonundaki saksılarda yetiştirildiği belirlenen 49 kök Hint keneviri ile 35 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.