Hatay'da saka kuşu avlayan kişiye 14 bin 357 lira ceza kesildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, saka kuşu avlayan kişiye, 14 bin 357 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, saka kuşu avlayan kişiye, 14 bin 357 lira ceza uygulandı.

Gülderen Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım arazisinde canlı mühre ve tuzak kullanarak saka kuşu avlayan bir kişiyi fark etti.

Olay yerine sevk edilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefliği ekipleri, kaçak avlanan Suriye uyruklu kişiye, 14 bin 357 lira ceza kesti.

Tuzaklara el konuldu, 8 saka kuşu ise doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş