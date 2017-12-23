Hatay'da şaka kavgaya dönüştü: 1 yaralı



HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki kişi arasında başlayan şaka kavgaya dönüştü, olayda bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Prof. Muammer Aksoy Caddesi Pac Meydanında akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında yaşanan şakalaşma tartışmaya dönüştü. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yalçın Y. (38), aldığı bıçak darbesi sonrası yaralandı. Adana'dan geldikleri öğrenilen ve akrabalarının araya girmesiyle yatışan kavgada, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı olan Yalçın Y.'yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.