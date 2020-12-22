Hatay'da sahte para ve kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
22.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:46
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda sahte dolar ve içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda sahte dolar ve içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ve dolar bulunduğu ihbarı üzerine iki otomobile operasyon düzenledi.
Araçlarda arama yapan polis, 10 şişe gümrük kaçağı içki ile 10 adet sahte 100 dolar buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli