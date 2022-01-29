Hatay'da sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA, Salim Taş - Güncel
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Hatay'da sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren kişilere yönelik çalışma kapsamında Harbiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 9 sahte 100 Türk lirası, 1 sahte 100 dolar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli S.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Haber

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