Hatay'da sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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Hatay'da sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Hatay'da sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddia edilenlerin yakalanması için Altınçay Mahallesi'ndeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 200, 100 ve 10 liralık 7 sahte banknot ile 5, 10 ve 100 liralık A4 kağıdı üzerine basılmış 68 sahte para ile renkli fotokopi makinesi, 7 kartuş ve 2 makas ele geçirildi.

Şüpheliler A.K. ile M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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