Hatay'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu

Hatay'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları 2 kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.A (38) ile E.A (28) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, baskı malzemesi ile çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

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