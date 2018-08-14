Hatay'da Sahte Kimlik ve Pasaport Operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları 2 kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.A (38) ile E.A (28) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, baskı malzemesi ile çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.