Hatay'da sahte içki ve kaçak makaron operasyonu - Haberler
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Hatay'da sahte içki ve kaçak makaron operasyonu

Hatay'da sahte içki ve kaçak makaron operasyonu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Altınözü ilçesindeki sahte içki ve kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Altınözü ilçesindeki sahte içki ve kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu ilçedeki bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 13 şişe sahte içki ile 6 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

İş yeri sahibi E.S. gözaltına alındı.

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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