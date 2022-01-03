Hatay'da sahte içki ve kaçak makaron operasyonu

Altınözü ilçesindeki sahte içki ve kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu ilçedeki bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 13 şişe sahte içki ile 6 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

İş yeri sahibi E.S. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet