Son dakika: HATAY'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

HATAY (DHA) - HATAY'da polis ekiplerince sahte içki satışı ve imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 166 iş yerinde yapılan denetim ve 10 evde yapılan aramada, 100 şişe sahte içki, 51 litre el yapımı içki ve 800 mililitre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik 27 Aralık günü Hatay genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 166 iş yerini denetleyerek, 10 evde arama yaptı. Yapılan denetim ve aramalarda, 100 şişe sahte içki, 51 litre el yapımı içki ve 800 mililitre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, A.M.,M.M., H.S. yakalanarak gözaltına alındı.