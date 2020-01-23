Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası
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Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

23.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:02
Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası

'ın ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şehit Pamir Caddesi'nde esnaf Vasfi Eroğlu, akşam saatlerinde iş yerine gelerek döviz bozduran yabancı uyruklu biri kişinin verdi 100 doların sahte çıkması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası
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