Hatay'da sahte diş hekimi operasyonu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yetkisiz olarak diş hekimliği faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen adreste yapılan aramada, diş için kullanılan sağlık gereçleri ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yetkisiz olarak diş hekimliği faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen adreste yapılan aramada, diş için kullanılan sağlık gereçleri ele geçirildi.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında yetkisiz olarak diş hekimliği faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen M.Y. isimli şahsın Kurtuluş Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan arama sonucunda muayene olarak kullanılan adreste, 1 adet diş ünitesi, 17 adet diş çekim seti, 1 adet WH aeratör, 3 adet muayene aynası, 6 adet diş çekim davyesi, 9 adet ekskavatör, 1 adet steril cihazı, 2 adet kron sökücü, 2 adet pamuk ve 1 adet hasta önlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA