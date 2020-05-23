Hatay'da sahte diş hekimi gözaltına alındı
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Hatay'da sahte diş hekimi gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Hatay'da sahte diş hekimi gözaltına alındı
23.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:24

Hatay'ın Defne ilçesinde sahte diş hekimi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Defne'deki bir adreste kaçak olarak diş tedavisi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Zanlı savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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