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Hatay'da sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da sahte alkol operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 770 litre sahte şarap, 230 litre sahte rakı ve 11 adet jelikan bidon ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 770 litre sahte şarap, 230 litre sahte rakı ve 11 adet jelikan bidon ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın dedektifleri JASAT, suç ve suçlular ile mücadele çalışmaları kapsamında Serinyol Mahallesinde bir evde satış yapmak üzere sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi aldı.

JASAT ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından evde yapılan arama sonucunda evin bodrum katında Jelikan bidonlar içerisinde, 770 litre sahte şarap, 230 litre sahte rakı, 11 adet jelikan bidon ile çeşitli büyüklüklerde plastik ve cam şişe ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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