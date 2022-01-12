Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi

Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler H.K. ve H.N.B. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title