Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler H.K. ve H.N.B. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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