Hatay'da sahil ve denizdeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı
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Hatay'da sahil ve denizdeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da sahil ve denizdeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil ve denizde görülen kirlilik üzerine inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil ve denizde görülen kirlilik üzerine inceleme başlatıldı.

Samandağ ilçesi sahil şeridinde ve denizde kirlilik gözlendi.

Sahil Güvenlik ekipleri, yoğunlukla Çevlik ve Deniz sahillerinde yer alan siyah renkteki kirliliklerden numune aldı.

Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması başlattı.

Bu arada, kirliliğin kaynağıyla ilgili araştırma ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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