Hatay'da sağlık çalışanlarından vatandaşlara "aşınızı yaptırın" çağrısı
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Hatay'da sağlık çalışanlarından vatandaşlara "aşınızı yaptırın" çağrısı

Hatay'da sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'aşınızı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Sağlık

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları çağrısında bulundu.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları çağrısında bulundu.

Hastane içinde bir araya gelen aralarında başhekim Mahmut Bayrakçıoğlu'nun da yer aldığı hastane çalışanları, üzerinde "Daha sağlıklı ve kaliteli yaşam için gelin hep birlikte aşı olalım. Korkuların olmasın, seni koruyan aşı olsun" yazılı dövizler açtılar.

Başhekim Bayrakçıoğlu, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan Kovid-19 salgınından korunmanın en iyi yöntemi aşılanmadır. Hem salgının önüne geçelim hem de salgını durduralım. Aralık ayında bu hastalığı bizzat geçidim. Bu süreci evimde ve hastanede tedavi görerek ağır bir şekilde geçirdim. Buna rağmen aşılarımı zamanında yaptırdım. Sizleri de öncelikle kendiniz ve çocuklarınız için oluşturulan aşı alanlarında aşı olmaya davet ediyorum. Gelin aşı olalım, salgını hep birlikte aşalım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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