Hatay'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı

Hatay'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlandığı toplu ulaşım hakkını 30 Haziran 2022'ye kadar uzattı.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlandığı toplu ulaşım hakkını 30 Haziran 2022'ye kadar uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti veren kamu, özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

Karar kapsamında sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçlarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar şoförlere sağlık personel kartlarını göstererek ücretsiz binişten yararlanabilecek.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına...

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title