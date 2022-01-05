Hatay'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlandığı toplu ulaşım hakkını 30 Haziran 2022'ye kadar uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti veren kamu, özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

Karar kapsamında sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçlarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar şoförlere sağlık personel kartlarını göstererek ücretsiz binişten yararlanabilecek.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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