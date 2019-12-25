Hatay'da sağanak yağış ve fırtına

25.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:16

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Dünyanın en uzun kumsallarından biri olan Çevlik sahilinde 2 metrelik dev dalgalar oluştu ve deniz suyun çıkmasından kaynaklı çöpler kumsala vurdu.



Göle dönen yollara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. - HATAY

Kaynak: İHA