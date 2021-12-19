HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ - Haberler
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HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Samandağspor-Maşukluspor karşılaşmasının 32'nci dakikasında tatil edildiği öğrenildi.

HATAY (DHA) - Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Samandağspor-Maşukluspor karşılaşmasının 32'nci dakikasında tatil edildiği öğrenildi. Samandağ Belediye görevlileri de yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu sokaklarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesaplarımızdan gelen tüm ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. İlçemizde etkisini sürdüren yağışlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek için ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin kontrolleri sürdürüyor" denildi.

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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