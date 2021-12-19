HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÖPRÜLERİ YIKTI, TEKNEYİ ALABORA ETTİ

HATAY'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 köprü yıkıldı, nehirdeki bir tekne ise alabora oldu.

İlçelerde 2 gündür aralıklı olarak devam eden yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Arsuz Nehri'nde yağış nedeniyle su debisinin artması sonucu Haymaseki ve Höyük köprüleri yıkıldı. Nehirde bulunan bir tekne ise alabora oldu. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.