Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
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Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)

31.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:41
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)

ODUNLAR KIYIYA VURDU, VATANDAŞLAR AKIN ETTİHatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı.

ODUNLAR KIYIYA VURDU, VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Nehrin denize döküldüğü kıyıda odun yığınları oluştu. Kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda vatandaş, sahile akın ederek odunları topladı. 

Hortumdan zarar gören ev ve iş yeri sahipleri, zararlarının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan, Arsuz ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki bazı kayıklar da şiddetli fırtınadan zarar gördü. Balıkçıların denize dökülen yüklü miktarda ağı kullanılamaz hale geldi. 

 

Ali ARSLAN - Ufuk AKTUĞ/SAMANDAĞ(Hatay),


Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
Hatay'da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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