Hatay'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları başlatıldı

HATAY (AA) - Hatay'da etkili olan sağanak sonrası yol ve sokaklarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kentte 5 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler taştı, Antakya'daki bazı tarım arazilerini su bastı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Antakya Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sağanak nedeniyle yol ve sokaklarda oluşan çamur birikintilerinin temizlenmesi için çalışma yapıyor.

Yayladağı Belediyesi ekipleri de aşırı yağış nedeniyle kapanan tali yolları açtı. Sokak ve yollardaki temizlik çalışmalarına da devam ediyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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