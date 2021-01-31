Hatay'da sağanak sonrası taşkınlar nedeniyle Amik Ovası'nda bazı ekili alanları su bastı
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Hatay'da sağanak sonrası taşkınlar nedeniyle Amik Ovası'nda bazı ekili alanları su bastı

31.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:56
Hatay'da sağanak sonrası taşkınlar nedeniyle Amik Ovası'nda bazı ekili alanları su bastı

Hatay'da etkili olan sağanağın ardından oluşan taşkınlar sebebiyle Amik Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Hatay'da etkili olan sağanağın ardından oluşan taşkınlar sebebiyle Amik Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'ndan geçen sulama kanalının bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi.

Bir kısım tarım arazisinin sular altında kaldığı Aşağıoba ve Paşaköy mahallelerinde çok sayıda ahırı ise su bastı.

Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, gazetecilere, her yıl yağışların ardından ovayı su bastığını anımsatarak, taşkınlar dolayısıyla ekili tarlasının ve ahırının zarar gördüğünü söyledi. Mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Gezer, yardım beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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