Hatay'da sağanak nedeniyle köprü yıkıldı, tekne alabora oldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sağanak nedeniyle köprü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Arsuz Nehri'nde sağanak nedeniyle su debisinin artması sonucu Avcılarsuyu ve Höyük Köprüsü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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