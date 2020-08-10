Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın Payas ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Payas ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Mustafa Ozan Gökçe Alt Geçidi su altında kaldı.

Trafik ekiplerince alt geçit ulaşıma kapatıldı.

Su baskını olan bazı evler ve alt geçitte Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sürücüler, su biriken cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Kaynak: AA