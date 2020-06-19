Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış öğleden sonra etkisini artırdı. Sağanağın etkisiyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve apartman altlarına sığınırken, sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA