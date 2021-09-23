HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
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HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

HATAY (DHA) - HATAY'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Baskınların yaşandığı bölgelerde çok sayıda araç ve motosiklet suda mahsur kaldı. Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı da yaşanan su baskınlarından zarar gördü, bazı vatandaşlar dükkanlarını geç açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Hatay'da, sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı. Antakya ve İskenderun başta olmak üzerine bir çok ilçede etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kaldı. Merkezde Yeni Sanayi Sitesi'nde de yaşanan su baskınları, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Öte yandan Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı'da da su baskınları yaşandı, sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanaktan dolayı bazı dükkanlara su girerken, bir çok esnaf da dükkanlarını geç açtı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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Haber: HATAY'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
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