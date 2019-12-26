Hatay'da sağanak

26.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:58

Amik Ovası'nda sağanak nedeniyle bazı tarlalar zarar gördü.

Hatay'da yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle merkez Antakya ilçesindeki Aşağıoba Mahallesi çevresinde bulunan bazı tarım arazilerini su bastı.

Su seviyesi artan bölgedeki Bedirge Çayı'nın etrafında ise Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle set kuruldu.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da katılıyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaplan, gazetecilere, geçen yıl şiddetli yağış yüzünden mahallelerini su bastığını hatırlattı.

Geçen sene olduğu gibi tarım arazilerinin bu yıl da yağış nedeniyle olumsuz etkilendiğini kaydeden Kaplan, "Bedirge Çayı'nda seviye yükseldi. Yağışlar 1 saat daha devam ederse yine köyümüz sular altında kalacak. Bentler yeterli değil, bütün kanalların derin kazılması gerekiyor ki suyu çeksin. İlk yağmurlarda burası böyle dolarsa, kışın ortasında, sonrası nasıl olacak?" diye konuştu.

Yusuf Döşoğlu ise yapılan setlerden bir kısmının bazı çiftçiler tarafından tarlalarına gidebilmeleri için açıldığını ve bunun da olumsuz durumların yaşanmasına sebep olduğunu anlattı.

Şu anda bentlerden birinin açık olduğunu ve tehlike arz ettiğini kaydeden Döşoğlu, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan, Samandağ ilçesinde de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sahil kordonunda denizin taştığı, rüzgarın ise etkili olduğu görüldü.

Kaynak: AA