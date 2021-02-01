Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında

01.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:51
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında

HATAY'da hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda su basan bazı tarla ve evlerden sular hala çekilmedi.

HATAY'da hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda su basan bazı tarla ve evlerden sular hala çekilmedi.  Ektikleri tarlaları, ahırları, ve kümes hayvanları da 10 saatlik sağanak yağıştan büyük zarar gören vatandaşlar devletten yardım bekliyor. 

Kentte cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü sabahına kadar süren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası'nda yüzlerce dönüm arazi su altında kaldı, ekinler zarar gördü. Sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında bazı evlere ve ahırlara su girdi, kümes hayvanları da telef oldu.

Her sene aynı felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Aşağıoba Mahallesi sakini Hayri Gezer, "Bir gün yağmur yağdı, her taraf su altına kaldı. Evimizin içine su girdi, evimize çizmeyle giriyoruz. Hayvanlarımızı su baskınından zor kurtardık, yemimiz ve samanlarımız su altında kaldı" dedi.Buğday tarlasının sular altında kaldığını söyleyn Fariz Gezer de 10 saatlik yağmurun ardından bölgenin göle döndüğünü söyleyerek, devletten yardım talep ettiklerini dile getirdi. "Bir beş saat daha yağmur yağsa, hayvanlarımız da sular altında kalacaktı" diye konuştu.

Ambar ve ahırların tehlike altında olduğunu kaydeden çiftçi Mahmut Gezer de,  geçim kaynaklarının sular altında kaldığını dile getirdi.


Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Serdar Ortaç Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:57:35. #1.16#
title