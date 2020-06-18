Hatay'da rögar çukuruna düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde rögar çukuruna düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
18.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:43
Hatay'ın Antakya ilçesinde rögar çukuruna düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zülüflühan Mahallesinde kapağı olmayan rögar çukurundan keçi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, rögara inerek minik keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler kurtardığı keçinin sahibini bularak teslim etti.
Kaynak: AA