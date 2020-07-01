Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi
HATAY'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
01.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:47
HATAY'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.Olay, saat 16.00'da ilçedeki Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, suda çırpınan anne-kızı denizden kurtararak sahile götürdü. İhbar üzerine sahile sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anne-kızı ambulansla hastaneye götürdü.
Kaynak: DHA