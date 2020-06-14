Hatay'da rip akıntısı uyarısı
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Hatay'da rip akıntısı uyarısı

Hatay'da plajlarda, yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen sıkça görülen boğulma olaylarının genellikle rip akıntılarından kaynaklandığı belirtilerek, denize gelen vatandaşlar anonslar yapılarak, broşürler dağıtılarak uyarılıyor.

Hatay'da rip akıntısı uyarısı
14.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:19

Hatay'da plajlarda, yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen sıkça görülen boğulma olaylarının genellikle rip akıntılarından kaynaklandığı belirtilerek, denize gelen vatandaşlar anonslar yapılarak, broşürler dağıtılarak uyarılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs nedeniyle kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti. Serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren bir kadının kurtarılmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri, Çevlik sahilinde vatandaşları uyardı. Rip akıntısına karşı anons yapıp broşür dağıtan Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar vatandaşları güvenilir bölgelerde denize girmelerini istedi.

Çevlik Sahili'nde cankurtaranlık yapan Sercan Sıyrık, çok iyi yüzme bilenleri bile denizin derinliklerine çeken, saatte 70 kilometre hızla hareket eden rip akıntısının çok güçlü ve sığ olan plajlarda da görüldüğünü söyledi. Rip akıntısının kıyıya gelen dalgaların, geri dönüş esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli olduğunu ifade eden Sıyrık, "Rip akıntısı sadece yükseklikten bakıldığında zaman fark edilebilen bir akıntıdır. Rip akıntısı oluşan bölgede deniz biraz daha koyu ve derinlik fark ediliyor. Rip akıntısına kapılmış birini gördüğümüzde kesinlikle atlamamamız gerekmektedir. Mümkün olduğunca cankurtaran veya sahil güvenliğe haber verilmesi güvenlik açısından daha iyi olacaktır" dedi.

Rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Sıyrık, şöyle devam etti:

"Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor. Sağa veya sola 30'ar metre yol aldıktan sonra sahile dik bir şekilde yüzmemiz gerekiyor. Öncelikle korkup veya panik yapmamamız gerekiyor. Boğulan birisini gördüğünüz anda kesinlikle ve kesinlikle hemen atlamayınız. Önce kendi güvenliğinizi alıp, boğulan şahsa bir simit veya bir palet alıp hani bir şey yapamıyorsanız simidi ulaştırabilirsiniz. ve en yakın zamanda sahil güvenlik veya cankurtaran olan bir şahısa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmektedir." - HATAY

Kaynak: İHA

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