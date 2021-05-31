Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan kafe ve restoranlar, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklarını bitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan kafe ve restoranlar, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklarını bitirdi.

Korona virüs salgını döneminde paket servisi yapan işletmeler, müşterilerini ağırlamak için gerekli tedbirleri alarak açıklamayı beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından, restoran ve kafelerde paket servisi ile çalışma uygulamalarına son verilmesi bekleniyor. 1 Haziran için saatleri sayan işletmeciler, iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıp, masa ve sandalyelerini yerleştirip gerekli düzenlemeleri yaptı.

Tur ve restoran işletme sahibi Kerem Dobriç, "Pandemiden dolayı zor günler geçirdik. Uzun zamandır kapalıyız. İnşallah bugünkü açıklamayla beraber güzel şeyler bekliyoruz. Tur ve restoran olarak biz Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra inşallah yarın uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da bir umut ışığı olarak işlerimize başlayacağız, temizlik ve bakım olarak her şeyimiz tam" dedi. - HATAY

Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi
Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi
Sütte akılalmaz hile! Hacmini artırmak için içerisine çamaşır suyu katıyorlar
Sütte akılalmaz hile! Hacmini artırmak için içerisine çamaşır suyu katıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Adnan Menderes Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Beren Saat Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:38:05. #1.15#

title