Hatay'da ramazan kurabiyesi kömbenin yapımı "tatlı" telaşla başladı
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Hatay'da ramazan kurabiyesi kömbenin yapımı "tatlı" telaşla başladı

Hatay'da ramazan kurabiyesi kömbenin yapımı 'tatlı' telaşla başladı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda ikram edilen yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden kömbenin yapımına başlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda ikram edilen yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden kömbenin yapımına başlandı.

Kentte uzun yıllardır bayram öncesi hazırlanan geleneksel lezzet, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek şehir dışındaki akrabalara da gönderilmek üzere yapılıyor.

Hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kömbeler, tahta kalıplarla şekillendirilip tepsilere dizildikten sonra taş fırınlarda pişiriliyor.

Güzel kokusu ve damakta bıraktığı tatla dikkati çeken kömbenin hazırlanma mesaisi "tatlı" bir telaşla ramazanın son gününe kadar sürüyor.

Ev hanımı Sibel Yaşar, AA muhabirine, bu bayramda ziyaretlerine gelemeyecek akrabalarına gönderecekleri kömbenin yapım telaşına girdiklerini söyledi.

Kömbeyi her yıl komşularla imece usulü yaptıklarını ancak salgın nedeniyle ramazan tatlısını bu kez evlerde tek başlarına hazırlamak zorunda kaldıklarını anlatan Yaşar, "Ramazanın son 15 gününe girildiğinde kömbenin yapımı tüm Hatay'da başlıyor. Bayram tatlısı kömbe uzun süre bozulmadan saklanabiliyor ve ağızlarda hoş bir tat bırakıyor. Atalarımızdan miras kalan bu geleneği bizler de her yıl sürdürüyoruz. Kömbeyi salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da gelemeyecek akrabalarımıza göndermek üzere yapmaya başladık. Evlerimizde ailemiz için de bu lezzeti yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırıncı Halil Durmaz da ramazanda ev hanımlarının yaptığı kömbeleri pişirmeye başladıklarını, bayrama kadar faaliyetlerinin yoğun şekilde süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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