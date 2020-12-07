Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
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Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor

07.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:41

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren PTT şubesi önünde oluşan kuyruklar korkutuyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren PTT şubesi önünde oluşan kuyruklar korkutuyor.

Kırıkhan ilçesinde 3 binin üzerinde korona virüs vakasının çıkmasının ardından PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar paniğe neden oluyor. Sabahın erken saatlerinden PTT şubesi önünde nakdi yardım ve yaşlılık aylığı almaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak işlemlerini yaptırmak için gelen vatandaşların birçoğunun 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşması adeta korona virüse davetiye çıkartıyor. - HATAY

Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor
Hatay'da PTT şubesi önündeki kuyruklar korkutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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