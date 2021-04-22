Hatay'da polis maske denetimi
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Hatay'da polis maske denetimi

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da polis maske denetimi Son zamanlarda Hatay'da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıklaştırıldı.

Hatay'da polis maske denetimi

HATAY - Son zamanlarda Hatay'da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıklaştırıldı.

Samandağ'da Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.

Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi
Hatay'da polis maske denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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