Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
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Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:44

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Karayılan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yol kenarında çırpınan şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.

Polis aracına alınarak önce veterinere götürülen şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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