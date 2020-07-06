Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin cebinden uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
06.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:49
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında kent merkezinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde 96 uyuşturucu hap bulunan O.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA