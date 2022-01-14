Hatay'da polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Hatay'da polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'da polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fırından para çalarken güvenlik kamerasınca tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fırından para çalarken güvenlik kamerasınca tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fırından gece saatlerinde para çalındığı ihbarı üzerine iş yeri ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonucu kişiyi belirleyen ekipler, A.B. isimli şüpheliyi gözaltına alındı.

Görüntülerde kendini bir örtüyle gizleyen şüphelinin kasayı açıp paraları alma görüntüsü yer alıyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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