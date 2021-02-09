Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
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Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu

09.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:06
Hatay'da polisin

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, takip sonucu kısa sürede kovalamacayla yakalandı.

Araçta 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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