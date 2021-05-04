Hatay'da polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı

Hatay'da polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenledi.

Hatay'da Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenledi.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinlikte motosikletli ve otomobilli polis ve jandarma ekipleri, kısa bir kortej sonrası meydana döndü.

Kortejin ardından ekipler, meydanda tam kapanmada muaf olan sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, bu yılki kutlamalarda sloganlarının "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" olduğunu belirtti.

Kan, "Trafikte en kolay olan kurallara uymaktır. Kurallara uyarsak ne can kaybımız olur ne de maddi hasarımız olur. Tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ederek, trafik haftalarını kutluyorum." dedi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Murat Akyüz de Komutanlık olarak teknolojiyle donatılan trafik timlerinin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:59:25. #1.14#

title